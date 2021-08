Teetööde ja piirangute tõttu muutunud Tartu Rulluisumaraton siiski toimub

Nakkusohutuse tõendamiseks on kolm varianti: ürituse toimumise päeval kehtivad vaktsineerimiskuuri läbimise, COVID-19 läbipõdemise või negatiivse testitulemuse tõendid. Viimase puhul kuni 48 tundi varem tehtud antigeeni kiirtest või kuni 72 tundi varem tehtud PCR-test. Praegu kehtivate reeglite kohaselt ei nõuta nakkusohutuse tõendit alla 18-aastastelt.

Ürituse peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on võimalik tasulist kiirtesti teha ka ürituse päeval, kuid see peaks olema pigem tagavaravariant. "Kuna tahame väga, et üritusele saaksid tulla kõik soovijad, oleme valmis ka kiirtesti pakkuma ja selles osas vastu tulema. Küll aga saab see olema tasuline ning loodan, et inimesed leiavad siiski võimaluse testi teha enne 22. augustit," nendib ta.

Kiirtestimise täpsem info (hind, ajagraafik, asukoht) selgub lähipäevadel ning sellest annavad korraldajad teada esimesel võimalusel. Nakkusohutuse tõendi peavad esitama ka osalejate täisealised kaaslased, kes starti ei lähe, kuid soovivad võistlusalasse siseneda.

Lastesõidud toimuvad tavaprogrammi alusel, 22. augustil. Alla 18-aastastelt COVID tõendit ei nõuta, kuid lapsevanemad või saatjad on selle esitamiseks kohustatud.

Teine oluline muudatus on seotud ulatuslike teetöödega Tartus ja selle ümbruses, mistõttu ei saa korraldajad pakkuda täispikki distantse. Maratoni rajad ja skeemid on saadaval siin.

Osalejatele jääb võimalus otsustada ka virtuaalsõidu kasuks, kus distantsid on 10, 21 ja 42 km. Kaugosalusega sõidu saab teha 13.-29. augustini.

Klubi Tartu Maratoni sügisestel üritustel, 24. Tartu Rattamaratonil ja 10. Tartu Linnamaratonil, peavad osalejad samuti tõendama nakkusohutust. Praegu on võimalus ajaliselt veel enne järgmisi üritusi vaktsineerimiskuur läbida.