Varahommikul teele asunud käijad väga palavast ilmast ei pääsenud

2019. aastal langetas rahvusvaheline olümpiakomitee otsuse, et Tokyo mängude käimisvõistlused ja jooksumaratonid viiakse 1972. aasta taliolümpialinna Sapporosse, et säästa sportlasi kuumast ilmast.

Meeste 50 km käimine algas reedel kohaliku aja järgi kell 5.30, kuid sellegipoolest oli väljas juba 26 kraadi sooja. Kui võistlus kella üheksa paiku hakkas kulmineeruma, oli temperatuur tõusnud juba enam kui 30 kraadini.

Kuigi Sapporos eeldati jahedamat ilma kui Tokyos, siis tegelikult mõõdeti reedel mõlemas linnas enam-vähem sama palju soojakraade. "See oli jõhker," kommenteeris pronksmedali võitnud kanadalane Evan Dunfee. "Vähemalt sellel hiiglaslikul ekraanil, mis meile käimise ajal tasapisi tõusvat temperatuuri näitas."

Kanadalane tunnistas siiski, et niiske ilm talle sobib. "Tõestasin Dohas, et suudan nendes tingimustes võistelda," vihjas Dunfee kahe aasta eest peetud MM-ile, kus tuli samuti kuumusega hakkama saada.

"See oli mõistagi väga-väga raske, eriti teisel poolel," lisas samal alal Rio de Janeiros võidutsenud Matej Toth. "Nägime hoone seinalt temperatuuri ja see läks umbes iga kümne kilomeetri kohta kraadi võrra kõrgemaks."

Neljapäeval toimunud meeste 20 km käimine toimus pärastlõunal ja seal liikus näit vastupidi – kella kuueks õhtuks, kui võistlus lõppema hakkas, oli ilm juba veidi jahedam.

Initsiatiiv viia osa alasid Tokyost Sapporosse tuli ROK-ilt, kuigi korralduskomitee oli pakkunud välja leevendavaid meetmeid, näiteks mitme jahutusseadme kasutamist.

ROK-i esindaja Mark Adams kaitses nädala alguses otsust: "Meie informatsioon oli nagu kõigil teistelgi, et üldiselt on Sapporo temperatuur viis kraadi madalam kui Tokyos. See oli raske samm ja me tegime seda koostöös rahvusvahelise kergejõustikuliidu ja korralduskomiteega – nad kõik pidid selle heaks kiitma."

Keskmiselt veetsid 50 km käijad teel neli tundi, viimasena lõpetanud Ecuadori sportlane Claudio Villanueva Flores sai aja 4:53.09. Olümpiavõitjaks krooniti poolakas Dawid Tomala.