Põhjala Keila kettagolfi maraton toimub sel pühapäeval

Eesti Discgolfi Liidu juhatuse liikme Rainer Lipandi sõnul muudeti koroonaviiruse kolmanda laine tõttu ürituse toimumise aega. "Meil oli plaanis korraldada augusti lõpus kettagolfi maraton Holstres ja septembri lõpus Keilas, ent otsustasime piirangute tõttu jätta Holstre ürituse üldse ära ning korraldada Keila maraton sel pühapäeval, 8. augustil," selgitas Lipand.

"Kuigi varasemad koroonapiirangud on discgolfi populaarsust kõvasti kasvatanud, siis massiürituste korraldamine ei ole edaspidi enam mõistlik. Siiski otsustasime veel ühe maratoni teha ajal, mil see on võimalik, sest osalejad on väga oodanud, et saaks end proovile panna," ütles Lipand, lisades, et kettagolf on üks aladest, mida saab distantsi hoides mängida, mistõttu on lihtsam tagada osalejate turvalisus.

Põhjala maraton - Keila 100 toimub pühapäeval, ning algab kell 9 Keila terviseradadel. Võistluse juhend on saadaval siin.