Piirangud toovad muutusi augusti jooksukalendrisse

9. augustist alates on välitingimustes toimuvatel spordi- ja liikumisüritustel, kus ei kontrollita COVID-19 tõendit, lubatud starti 100 inimest. Spordiürituste korraldajad on juba teinud muudatusi oma plaanidesse, valdav osa suurematest rahvajooksudest toimub täpselt nii nagu kalendris kirjas on, mis tähendab, et nendel võistlustel startimiseks läheb vaja COVID-19 tõendit, kirjutas Marathon100.com.

Esimene suurem jooksuüritus, kus COVID-19 tõendit kontrollitakse on 14. augustil toimuv Eesti Ööjooks Tallinn, millele on end kirja pannud juba 1037 osavõtjat, mis oli üks väheseid võistlusi eelmisel sügisel, mis koroonaviiruse kiuste toimus, seega on korraldajatel positiivne kogemus.

Vastavalt kehtivatele nõuetele viiakse 6. augusti seisuga läbi 19. augustil Võru linnas toimuv Ummamuudu Liina Üüjuusk, 21. augustil toimuv 40. Kuressaare linnajooks, 21. augustil toimuv Narva promenaadijooks, mis viiakse tänavu läbi nn. ööjooksuna ehk stardiga kell 19.45. Samuti on võistluskalendris veel 28. augustil originaalne ööjooks ehk Neptunas Eesti Ööjooks Rakvere ning 49. jooks ümber Ülemiste järve, mis korraldatakse COVID-19 tõendeid kontrollides.

Loe pikemalt Marathon100.com portaalist.