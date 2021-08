100 miljonit naela maksnud Jack Grealishist sai Manchester City mängija

Seni Aston Villa särki kandnud Grealish on hetkel üks jalgpallimaailma kuumimaid nimesid ja Manchester Cityga oli seostatud teda juba pikalt. 100 miljonit naela teeb temast kalliduse poolest ajaloo kuuenda jalgpalluri ning kalleima inglase.

Grealish, kes suvisel EM-finaalturniiril kuulus ka Inglismaa koondisesse, sõlmis helesinistega kuueaastase lepingu.

"City on parim tiim Inglismaal ja nende treenerit peetakse üheks maailma parimaks. See, et saan osa sellest klubist on minu jaoks unistuse täitumine," ütles Grealish.

"Viimase kümne hooaja jooksul on nad võitnud pidevalt tähtsaid karikaid. Guardiola tulek tõstis nad veelgi uuele tasemele ja see jalgpall, mida see meeskond mängib on Euroopas kõige ilusam," ei olnud Grealish kiitusega kitsi.