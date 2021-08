Avamerepurjetamise MM toob Tallinnase ligi 1000 purjetajat 12 riigist

6.-14. augustil võõrustavad Kalevi Jahtklubi ja Tallinna Olümpiapurjespordikeskus Tallinnas esmakordselt avamerepurjetamise maailmameistrivõistlusi. Kokku on võistlustulle astumas tuhatkond purjetajat 104 jahi pardal 12 riigist, et võistelda kolmes klassis, kus kõigis selguvad maailmameistrid. Kui eestlastest osalevaid jahte on võistlusel 34, siis 70 jahti tulevad Eestisse Itaaliast, Taanist, Soomest, Rootsist, Saksamaalt, Hollandist, Poolast, Rumeeniast, Lätist, Leedust ja Venemaalt.