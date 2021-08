VAATA OTSE | Flora jätkab euroteekonda Küprose meistri vastu

Kui Flora kaotas Meistrite liigas Poola hiiule Varssavi Legiale kahe mängu kokkuvõttes 1:3, siis Omonoia alistus Horvaatia meisterklubi Zagrebi Dinamole koondskooriga 0:3. Just Dinamole kaotas Flora eelmisel hooajal, mil Horvaatia suurklubi alistas tallinlased Euroopa liiga play-off ringis kokkuvõttes 3:1.

Omonoia näol on tegemist 21-kordse Küprose meistriga. Küprose karikasari on võidetud 14 korral. Flora on 13-kordne Eesti meister ja kaheksakordne karikavõitja.

Flora ja Omonoia korduskohtumine peetakse 10. augustil Tallinnas A. Le Coq Arenal. Paari võitja jõuab Euroopa liiga play-off ringi, kaotaja jätkab Konverentsiliiga play-off'ides.