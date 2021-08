Flora jäi Küprose meistrile avamängus 0:1 alla

Nikosias toimunud kohtumises lõi kodumeeskond kohtumise ainsa värava üsna mängu alguses, kui juba 12. minutil viis Marinos Tzioni Küprose klubi juhtima.

Kuigi Flora üritas aktiivselt kogu ülejäänud mängu viigiväravat leida suutsid Omonoia kaitseliin ja väravavaht kindlalt seista ja eestlased pidi leppima 0:1 kaotusega. Samas oli häid võimalusi ka Omonoial ja mitmel puhul päästis Flora halvimast väravavaht Matvei Igonen.

Paari korduskohtumine peetakse 10. augustil Tallinnas.

ENNE MÄNGU:

Kui Flora kaotas Meistrite liigas Poola hiiule Varssavi Legiale kahe mängu kokkuvõttes 1:3, siis Omonoia alistus Horvaatia meisterklubi Zagrebi Dinamole koondskooriga 0:3. Just Dinamole kaotas Flora eelmisel hooajal, mil Horvaatia suurklubi alistas tallinlased Euroopa liiga play-off ringis kokkuvõttes 3:1.

Omonoia näol on tegemist 21-kordse Küprose meistriga. Küprose karikasari on võidetud 14 korral. Flora on 13-kordne Eesti meister ja kaheksakordne karikavõitja.

Flora ja Omonoia korduskohtumine peetakse 10. augustil Tallinnas A. Le Coq Arenal. Paari võitja jõuab Euroopa liiga play-off ringi, kaotaja jätkab Konverentsiliiga play-off'ides.