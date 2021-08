Saimon Sutt jätkab ka uuel hooajal Raplas

Eelmisel hooajal sai Sutt Eesti-Läti liigas 21 kohtumisega kirja keskmiselt 31,4 minutit, 12,4 punkti, 4,1 lauapalli, 3,9 söötu ja 1,3 vaheltlõiget. Ülipõneva pronksiseeria kulminatsiooniks võidetud medaliga lõpetatud Eesti meistrivõistlustel kogunes Suti kontole kuus mängu ja keskmiselt 26,5 minutit, 12,7 punkti, 3,2 lauapalli, 2,3 söötu ja 1,5 vaheltlõiget, kirjutab Korvpall24.ee.

"Mul on väga hea meel, et Rapla soovis minuga uuesti käed lüüa. Uue ja sellise CV-ga treeneri käe all mängime on kindlasti põnev ja hariv. Loodetavasti suudab ta aidata mul ka karjääris hüppe edasi ja kõrgemale tasemele teha. Mina annan omalt poolt kõik, et suudaksime sel aastal jällegi medalitele mängida ja soov oleks vähe kirkam võtta nüüd. Peatse kohtumiseni, Rapla!" kommenteeris Sutt Rapla Facebooki lehel.