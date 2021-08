U-16 koondised teenisid Norra eakaaslaste vastu kindlad võidud

Georg Oliver Metsaorg kerkis võitjate resultatiivseimaks 22 punktiga. Espen Mägi lisas 18 punkti ja neli lauapalli ning Gerrit Lehe oli lähedal kolmikduublile, kui tõi 18 punkti, hankis üheksa lauapalli ning andis kuus korvisöötu. Stefan Vaaks järgnes 15 punkti, neli lauapalli ja viie korvisööduga. Etienne Nasser Aspevik kogus Norra poolelt 18 punkti ja neli lauapalli. Hjalmar Gericke Linnestad sai kirja 13 punkti ja kolm lauapalli.

Keandra Koorits viskas Eesti parimana 24 punkti ja võttis kaheksa lauapalli. 11 punkti ja neli vaheltlõiget sai kirja Anette-Laura Tõks. Olulise panuse lauavõitlusesse andis Anna-Liisa Vannamik, kes kogus küll vaid neli punkti, aga sai kätte koguni 15 lauapalli, millest 13 ründelauast.

Neljapäeval on Eesti U-16 noormehed vastamisi Soome eakaaslastega, kes senise kolme kohtumisega pole samuti pidanud kaotusekibedust tundma ning on kolmapäeval heitlemas Rootsiga. Neidude koondis on neljast mängust kaotanud ühe (Rootsi vastu 57:98) ning neljapäeval ootab ees vastasseis Soomega, kes on kõik senised neli mängu võitnud.