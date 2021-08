Eesti kohtunikud teenindavad mänge Konverentsiliigas

Eesti kohtunikebrigaadid eesotsas Kristo Tohveri ja Juri Frischeriga on sel ja järgmisel nädalal ametis Konverentsiliiga kolmandas eelringis.

Frischer, abikohtunikud Veiko Mõtsnik ja Sander Saga ning neljas kohtunik Kristo Külljastinen on neljapäeval, 5. augustil Walesis, kus lähevad vastamisi The New Saints ja Tšehhi klubi FC Viktoria Plzen.

Targo Kaldoja täidab 5. augustil delegaadi ülesandeid Islandil, kui Breidablik võõrustab Reykjavikis Šotimaa meeskonda Aberdeeni. Mängul on ametis Horvaatia kohtunikud Ivan Bebek, Goran Pataki, Bojan Zobenica ja Igor Pajac ning kohtunike vaatleja Augustus Viorel Constantin tuleb Rumeeniast.

Kristo Tohveri brigaad, kuhu kuuluvad abikohtunikud Silver Kõiv ja Sten Klaasen ning neljas kohtunik Karl Koppel teenindavad 12. augustil mängu Bakuus, kus on vastamisi Qarabag ja Küprose klubi Limassoli AEL.