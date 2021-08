Stefan Arand tuli RaceWKND sarja etapil kolmandaks

Peale kolmandat etappi oli klassis Formula 4 liidriks tõusnud Stefan Arand, kellest kahe punkti kaugusele jäid kehtiv maailmameister Alexander Lindholm ja Sami Reinikainen.

Juba vabatreeningutel näitas Arand häid aegu ja ajasõidus tuli võit Lindholmi ees. Ajasõidu võit tagas Arandile parima stardikoha esimeses sõidus. Ajasõidus tuli teiseks Lindholm ja kolmas oli Reinikainen.

Esimesse sõitu sai Arand väga hea lähte, aga teises pöördepois toimunud Lindholmi ja Reinikaineni kokkupõrkes jäi suurimaks kannatajaks just Arand. Lindholmi paadilt löögi saanud Reinikaineni paat lendas omakorda otsa Arandi paadile, mis sellest õhku lendas ja maandus mootor ees vee alla. Arand oli sunnitud sõidu katkestama. Sõidust võttis võidu Lindholm, teine oli Tino Lehto ja kolmas Reinikainen.

Teiseks sõiduks oli Arandi meeskond suutnud viga saanud paadi ära parandada ja mootori uuesti tööle saada. Rohkem muret valmistas piloodi käsi, kelle ranne oli korralikult eelmise hooaja lõpus kannatada saanud ja mis uuesti korralikult avariis pihta sai. Arand otsuseks jäi proovida sõita ja kui muud üle ei jää siis alati on võimalik katkestada.

Teise sõitu Arand startis tänu eelmise sõidu katkestamisele viimaselt kohalt. Start oli hea ja iga ringiga sai ta mõnest eesolevast konkurendist mööda ja lõpetas sõidu neljandana. Sõidu võitis Lindholm, Reinikainen oli teine ja Lauri Landen kolmas.

Kolmandasse sõitu sai Arand startida juba paremalt kohalt aga eespool olid ka kiiremad konkurendid. Landenist õnnestus Arandil mööduda, aga Lindholm ja Reinikainen jäid ette. Esikolmik sõidust oli Lindholm, Reinikainen ja Arand.

Neljandasse sõitu Lindholm enam ei startinud, sest maksimumpunktidega oli talle etapivõit juba kindlustatud. Fooritulede kustudes jätkus kõva võidusõit Reinikaineni ja Arandi vahel, kus sellel korral jäi peale Reinikainen ja võttis etapilt teise koha. Arand kindlustas teise kohaga omale etapi kolmanda koha Tino Lehto ees.

"Olen tulemusega igati rahul. Eelmisel etapil purunenud parima võistlusvindi puudumisest hoolimata suutsin võita ajasõidu ja näidata korralikku kiirust. See avarii oleks võinud jah olemata olla aga selline see motosport kord juba on. Peamine, et jälle haiget saanud ranne taastuks 1,5 nädala pärast toimuvaks MM-iks mingilgi määral ära." võttis Arand võistluse kokku.

Enne sarja viimast etappi Jyväskyläs juhib Formula 4 üldarvestuses kolmepunktilise eduga Lindholm Reinikaineni ja Arandi ees, kes hetkel jagavad võrdsete punktidega teist-kolmandat kohta.

Paadiklassi Formula 4 maailmameistrivõistlused sõidetakse 13.-15. augustil Rootsis.