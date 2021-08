Jack Grealish on lähedal rekordilise summa eest Cityga liitumisele

Inglismaa jalgpallikoondislane Jack Grealish on Inglismaa suurimat üleminekusummat märkiva 100 miljoni naela eest siirdumas Manchester Citysse.

City esitas reedel poolkaitsja eest rekordilise hinnapakkumise ning mehe praegune koduklubi Aston Villa on nõus mehe Premier League'i meistrite ridadesse lubama.

Grealish, kellele võimaldati pika Euroopa meistrivõistluste turniiri järel individuaalset puhkust, lõi esmaspäeval sel hooajal esimest korda Aston Villa treenigutel kaasa.

Kuigi Grealish sõlmis mullu septembris Aston Villaga viieaastase lepingu, pakkus koduklubi talle sel suvel juba uut ja täiustatud versiooni. 25-aastane jalgpallur on Villa enda akadeemia kasvandik ja teisi klubisid esindanud pole.

See, kas Grealish jätkab pikalt koduklubiks olnud Aston Villas või liigub kõrgeimate kohtade peale mängivasse Manchester Citysse, on nüüd mehe enda otsustada. Kui inglane peaks otsustama lahkuda, saab Grealishist Inglismaa kõrgliiga kalleim mees. Seni on Premier League'i klubidest käinud mängija eest välja suurima summa Manchester United, kes tõi 2016. aastal Paul Pogba Juventusest enda ridadesse 93,25 miljoni naela suuruse tehinguga.