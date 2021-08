Aston Villa toob enda ridadesse Leon Bailey

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas kaasa lööv Aston Villa teatas, et jõudis kokkuleppele 23-aastase jamaikalase Leon Baileyga.

Enne Aston Villaga liitumist pallis noor mängumees Bundesliigas Bayeri Leverkusenis. Leverkusen oli ise mehe klubist lahkumisest huvitatud, kuna ei kvalifitseerunud Meistrite liigasse.

Eelmisel suvel näitasid Jamaika päritolu mehe vastu huvi üles ka mitmed Inglismaa kõrgliiga paremikku kuuluvad klubid, teiste seas ka nii Manchester City kui United. Toona jäid tehingud katki liiga kõrge hinnalipiku tõttu – Saksamaa klubi küsis Bailey eest 40 miljonit naela.

"Bailey on huvitav noor ründaja, kes on hästi arenenud ja loova stiiliga ründaja," kirjeldas uut mängumeest Aston Villa peatreener Dean Smith." Ta on oma edukat karjääri Leverkusenis nautinud ja ootame huviga tema oskusi ja talenti Aston Villas ja Premier League'is näha."