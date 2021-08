Veesaar viskas tasavägises kohtumises Kreeka vastu 23 punkti

Tasavägises kohtumises suutis Eesti koondis paremini tabada kahepunktiviskeid (53,7% vs 38,5%), kuid kolmestel anti see edu omakorda tagasi (33,3% vs 45,7%). Lauavõitluse võitis Eesti kindlalt 50-39, kuid pallikaotusi tehti vastasest enam (23 vs 15), vahendab Korvpall24.ee.

Henri Veesaar rassis väljakul lõpuks peaaegu 39 minutit ning kogus üleplatsimehena 23 punkti, hankis 13 lauapalli, jagas neli resultatiivset söötu ja pani 5 blokki. Kolmeseid üheksast viis tabanud Rando Roos panustas 15 silmaga, 41 minutit kirja saanud Gregor Kuuba lisas 14 punkti ja viis lauapalli ning Aleksander Tassa arvele kanti 11 silma, viis lauapalli ja viis söötu.

Kreeklastel paistsid kõige enam silma vastavalt üle 40 ja üle 41 minuti mänginud Apostolos Roumoglou 21 punktiga ja Athanasios Bazinas 20 silma, 14 korvisöödu, nelja vaheltlõike ja kaheksa pallikaotusega.

Eesti kuulub tugevasse B-alagruppi, kus tuleb vastamisi minna veel Prantsusmaa, Leedu, Iisraeli ja Portugaliga. Turniiril mängitakse kõikide vastastega ühe korra, play-off mänge ei peeta. Kolmapäeval ootab Eestit ees heitlus Prantsusmaa eakaaslastega.

