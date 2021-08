Neidude käsipallikoondis sõidab EM-turniirile Gruusiasse

Euroopa meistrivõistluste medalitele mängitakse 16 tugevama koondise osalusel Montenegros. Teises divisjonis toimub lisaks Gruusia-turniirile teine võistlus Leedus. Tbilisis mängib pärast Bosnia ja Hertsegoviina ning Iisraeli eemalejäämist üheksa võistkonda. A-alagruppi loositi lisaks korraldajamaale Holland, Ukraina, Kreeka ja Luksemburg.

EM-i eel pidas Eesti kaks kontrollkohtumist Lätiga, esimene kaotati 21:29 ja teine võideti 28:21. Koondise treenerid Ella Kungurtseva, Ragnar Põldma ja Kaupo Liiva võtavad Gruusiasse kaasa 16 pallurit, kes tulevad viiest klubist. Viimasel hetkel langes põlvetraumaga rivist Alina Karzubova, keda asendab Läti vastu debüteerinud Hannah Mänd.

"Ühe põhipommitaja Alina eemalejäämine on muidugi tagasilöök, aga meil on väga ühtne ja universaalne võistkond ning saame hakkama. Hannah tõestas end treeninglaagris ja Läti-mängudes väga kõva võitlejana. Kui rünnakul ehk pisut kaotame, siis kaitses pigem võidame," lahkas treener Kaupo Liiva koosseisumuudatust.

Eesti alustab EM-turniiri reedel, 6. augustil Itaalia vastu, esmaspäeval on vastaseks Serbia ja 12. augustil kohtutakse Fääri saartega. Alagrupi kaks paremat pääsevad poolfinaali, kaks järgmist mängivad edasi kohtadele 5.–8. "Vastastest me palju infot ei oma, aga eks avamängude järel saame juba videosid vaadata," sõnas Liiva.

"Mõne koondise eemalejäämine tegi turniirikalendri hõredamaks. See muidugi kergendab taastumist, aga pigem on kahju, et rohkem tugevaid mänge ei saa. Samas jätavad vahepäevad aega nii treenimiseks kui ka oma mängu ja vastaste analüüsimiseks," arutles koos Liivaga peatreener Kungurtsevat abistav Ragnar Põldma.

Eesti koondise 16 neiu seas on vaid üks, kel olemas sarnase turniiri kogemus – väravavaht Darja Belokurova käis kolm aastat tagasi U16 koondisega Göteborgis EM-il. "Kogemus kindlasti maksab ja meie tüdrukutele nii suure turniiri pinged pole varem osaks saanud, seega saab olema väga huvitav kõigile," hindas Põldma.

"Ainult kogemusi me siiski sinna hankima ei lähe. Plaan on mängida igas kohtumises maksimumi ehk võidu peale. Suuremat pilti vaadates on tegu meie naiste koondise järelkasvuga ja loodame, et EM annab palluritele motivatsiooni treenimiseks ning uuele tasemele tõusmiseks," lausus Liiva.

Eesti U17 neidude koondis EM-turniiriks Gruusias: Milana Leoke-Bosenko, Karoliine Vijard (mõlemad HC Kehra), Laura Kärner, Elle-Liis Liivas, Simona Koppel, Gertu Jõhvikas, Johanna Kalgan, Hannah Mänd (kõik HC Tabasalu), Inga Bušina, Marta Vinogradova, Valeria Sohhina, Darja Belokurova, Angelina Samoylova, Beata Gajevskaja (kõik SK Reval-Sport), Karina Kuul (SK Tapa) ja Aleksandra-Jennifer Mednikova (Aruküla SK). Peatreener Ella Kungurtseva, treenerid Ragnar Põldma ja Kaupo Liiva, füsioterapeut Allar Lamp, delegatsioonijuht Mihkel Jürisson.