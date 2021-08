TÄNA | Rasmus Mägi jookseb teist olümpiat järjest finaalis

Enne finaali:

Pühapäeval toimunud poolfinaalis sai Mägi oma jooksus teise koha ja pääses otse finaali, nihutades ühtlasi oma Rio olümpiamängudel püstitatud Eesti rekordit 48,40 nelja sajandiku võrra.

"Kõik võiks olla sujuvam ja võib-olla, kui jalg on hea ja kõik alguse pool sujub, siis üks tõkete vahe veel 13 sammuga joosta, et üks samm distantsist vähemaks saada. Ma loodan, et see aitab mind natuke rohkem, et mängu sisse saada ja lõpukiirendus ei peaks nii paaniline olema," rääkis Mägi ERR-ile antud intervjuus.

"Ega seda ei oska prognoosida, palju eeljooks ja poolfinaal kellelgi teisel välja võttis. Enda näitel julgen öelda, et finaaliks võiks olla parem tunne," mõtiskles Mägi. "Need, kes täna alla 48 jooksid, ei tea, mis jälje see jättis. Eeljooksujärgne päev oli ka minul üllatavalt imelik enesetunne, see kuumus tuleb ilmselt pika vindiga peale. Eks igaüks peab kenasti ära taastuma ja ma loodan, et finaal tuleb võitluslik. Tahaks saada enda jaoks võimalikult sujuva jooksu kätte," lisas Mägi.

Finaalis jooksvatest meestest on Mägi ainus, kes pole sel hooajal 48 sekundi piiri alistanud. Kuuendal rajal stardib maailmarekordimees ja suurfavoriit Karsten Warholm, norralase kõrvalrajal tema peamine konkurent, ameeriklane Rai Benjamin. Lisaks Mägile on Rio olümpiafinaalis jooksnud meestest teisipäeval stardis veel Türgi tõkkejooksja Yasmani Copello. Viis aastat tagasi võitis Copello pronksi, Mägi sai kuuenda koha.

Finaali stardinimekiri:

Rada 2 Alessandro Sibilio (Itaalia, hooaja parim tulemus 47,93)

3 Yasmani Copello (Türgi, 47,88)

4 Kyron McMaster (Briti Neitsisaared, 47,50)

5 Rai Benjamin (USA, 46,83)

6 Karsten Warholm (Norra, 46,70)

7 Alison dos Santos (Brasiilia, 47,31)

8 Abderrahman Samba (Katar, 47,47)

9 Rasmus Mägi (Eesti, 48,36)