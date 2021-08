UEFA trahvis Levadiat 8000 euroga

Esimeses ringis eksis Levadia kohtumises St Joseph'siga reegli vastu, kus nõutakse, et kiirabibrigaad peab olema mängul kohal poolteist tundi enne avavilet ja võib lahkuda alles tund pärast kohtumise lõppu. Tollel mängul fikseeriti kiirabiauto hilinemine ja Levadial tuleb selle eest tasuda 5000 eurot, vahendab Soccernet.ee.

Iirimaal peetud teise ringi avamängu eest Dundalkiga on Levadiale aga määratud 3000 euro suurune trahv "meeskonna sobimatu käitumise" eest. Ära on toodud, et karistus vastab reeglipunktile 15.4, mis puudutab olukorda, kus meeskond teenib mängu jooksul vähemalt viis kollast kaarti. Täpselt nii palju Levadia mehed neid avamängus ka korjasid.

Distsiplinaardokumentidest käivad kahel korral läbi ka Flora osalusel peetud kohtumised, ent mõlemal puhul määrati karistus vastastele. Meistrite liiga esimeses kvalifikatsiooniringis said Hiberniansi mängijad samuti viie kollase kaardi eest 4500 euro suuruse trahvi, sootuks suur on aga UEFA "vana sõbra" Legia karistus teises ringis korda saadetud tegude eest.

Poolakaid trahviti koguni kolme eri rikkumise eest ja ühtekokku 67 750 euroga. Sellest 45 750 eurot tuleb maksta pürotehnika kasutamise, 12 000 eurot tribüüni vahekäikude ummistamise ning 10 000 eurot "solvava loomuga provokatiivse sõnumi" edastamise eest. Neljandast karistusest Legia pääses, sest avavile edasilükkumise eest saadi seekord kõigest hoiatus.

Kõik nimetatud trahvid tuleb tasuda 90 päeva jooksul.

