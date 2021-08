Korvpalli rahvusmeeskond Soome kontrollturniirile ei sõida

"Mängijate erinevad terviseprobleemid, vigastused ja oodatust varasemad koduklubidega liitumised on pannud meid olukorda, kus Soome turniirile minek ei täida seatud eesmärke," kommenteeris otsust Eesti koondise peatreener Jukka Toijala.

Eriti suur probleem on hetkel pikkade osakonnas. Lisaks niigi pikale taastujate nimekirjale on võrreldes Islandi mänguga Eestil puudu ka Maik-Kalev Kotsar, Henri Drell ja Henri Veesaar. Kaks esimest naasevad koduklubidesse, Veesaar liitub U-18 koondisega, et mängida Iisraelis European Challenger turniiri.

Juuli alguses ettevalmistust alustades olid treenerid korvialustest meestest arvestanud ka Rauno Nurgeri, Taavi Jurkatamme ja Matthias Tassiga, ent kõik kolm on hetkel vigastatud.

"Lühikese koosseisuga mängimine ei anna meile midagi juurde, sest see pole meie mängustiil. Peaksime mitmeid mängijaid kasutama valedel positsioonidel ja katsetama täiesti uusi liikumisi. Lisaks saaksid Kristjan Kitsing ja Mihkel Kirves kaks päeva järjest väga palju minuteid. See pole mõistlik," lisas soomlane.

Eesti korvpallikoondis kindlustas veebruaris koha järgmise aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, kus kuulutakse koos Kreeka, Ukraina, Suurbritannia, Itaalia ja Horvaatiaga C-alagruppi. Alagrupimängud toimuvad 2.-8. septembrini Milanos, Mediolanum Forum spordiareenil. Eesti ja Itaalia on suurturniiri partnerriigid.