Martin Rump osales mainekal Total Energies 24 hours of Spa kestussõidul

Peale 11-tunnist kihutamist tuli meeskonnal katkestada, kuna radiaatorisse lennanud kivi põhjustas mootori liigse kuumenemise ja rikke.

Martin Rump väljendas sõidu järel kahjutunnet, et potentsiaal jäi realiseerimata. "Esimeste tundide keerukustest ja väiksematest ebaõnnestumistest hoolimata leidsime peagi hea rütmi ja kiiruse. Ööpimeduse saabudes sõitsime tõusvas joones, parandades järjepidevalt positsiooni. Katkestus tuli just, kui olin valmistumas oma teiseks topeltstindiks. Kõik oli veel võimalik. Kellaosuti võis näidata pisut enne nelja varahommikul. Kogu meeskond töötas efektiivselt ja ilma väsimusmärkideta. Olime väga pühendunud ja täis võitlustahet. Aga tehnikasport on kord juba selline.''