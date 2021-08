Ringrajasõitjad tõid Alastarost hulga isiklikke rekordeid

Superbike'ide ajasõidus sõitis Hanno Velt (Aprilia, Vihur Motosport) välja viienda aja, Mait Vestel (Suzuki, Suzuki Team Estonia) jäi temast seitsmendal stardipositsioonil maha vaid 0,168 sekundit. Samas stardis osalenud B1200 klassi võistlejaist oli ajasõidu kiireim Taavi Nahko (üldarvestuses 11. stardikoht), tema kannul startis Rannus Ervin.

Laupäevases esimeses sõidus läks juhtima Niki Tuuli, tema kannul Niko Mäkinen ja Peter Paloranta. Velt säilitas oma viienda positsiooni, kuid talle tõusis kannule Vestel, kes sõidu keskel üsna Veldi sappa jõudis. Velt lisas selle peale järgmise käigu ja hoidis nooremat kolleegi, kelle tagaratas enda sõnul vahepeal balansist välja läks, sõidu lõpuni ohutus kauguses. Pühapäeval suutis Vestel aga Veldile tugevamat konkurentsi pakkuda ning hoidis osa võistlusmaast eemale ka Ilari Niemineni rünnakuid. Lõpuks tuli Vestelil viies koht soomlasele siiski ära anda, kuid eesmärk sõita sel nädalavahetusel aega 1.19 sai täidetud (teises sõidus 1.19,7, eelmisel aastal 1.21,2). Rajalt korraks välja sõitnud Velt pidi sootuks leppima 11. kohaga. Superbike'ide arvestuses oli eestlastest veel Andry Blank (Kawasaki, Biker 24 Motospordiklubi) mõlemal päeval 10..

Klassis B1200 suutis Rannus Ervin (Suzuki, Biker 24 Motospordiklubi) Taavi Nahkost (Ducati, Vihur Motosport) sõidu keskel finišijärgses kurvis mööda sõita nii, et saapatallast lendas sädemeid ja Nahkole tundus, et konkurent sõidab kohe rajalt välja. Nii siiski ei juhtunud ja Ervin lõpetas oma klassi esimesena (üldarvestuses 10.) Nahko ja Jarmo Kivi (BMW, Vihur Motosport) ees. Sõidu pikkuseks oli Superbike'idele kohaselt 18 ringi, mis Nahko sõnul korralikult läbi võttis ja käed paksuks tõmbas. Teised poodiumile tõusnud nii suurt väsimust ei kurtnud. Pühapäevases teises sõidus ei pääsenud Ervin poodiumi kõrgeimale astmele samuti heitluseta — seekord pidas ta tõsise duelli, kus mitmel korral kohti vahetati, maha Kiviga, auk Ervini saapas kulus aga sõidu jooksul nii sügavaks, et ulatus varbani. Nahko tsiklil oli probleeme käiguvahetusega ja ta sõitis enda sõnul lihtsalt lõpuni ehk kolmandale kohale.

Supersport 300 klassis suutis Hugo-Brent Freimann (Yamaha, Vihur Motosport) terve esimese võistlussõidu end soomlase Rasmus Nurmi tuules hoida ja lõpetaski teisena, jäädes võitjast 8,922 sekundi kaugusele. Teises sõidus püsis ta tihedalt neliku Nurmi, Arttu Matikainen, Juho Kantola järel, kuid neist mööda sõita ei suutnud. Muuhulgas sõitis Freimann nädalavahetusel välja oma isikliku parima aja sellel rajal — 1.24,489. 12-aastane Freimann on soomlaste reeglite järgi liiga noor, et nende arvestuses selles klassis võistelda, kuid Eestis on tal see lubatud.

Andre Köster (KTM, Vihur Motosport) suutis mõlemas Supersport 300 sõidus sõita välja viienda ja Silvester Sarapik (Yamaha, Vihur Motosport) kuuenda (teises sõidus 7.) koha, Fred Erik Merivälja (Kawasaki, Biker 24 Motospordiklubi) oli kaheksas (9.), Jan-Jüri Lehtmets (Vihur Motosport) üheksas (8.), Uku Kandelin (KTM, Vihur Motosport) 12. (13.), Brandon Blank (Kawasaki, Biker 24 Motospordiklubi) 15. (katkestas). Selyn Kazakova kahjuks treeningu ajal tekkinud mootoririkke tõttu võistlema ei pääsenud.

Külgvankritel on ekipaaž Eero Pärm-Lauri Lipstok teel nii Soome kui Eesti meistritiitli poole. Ajasõidus olid nad esimesed. "Laupäevase võidusõidu start oli üsna hea. Esimeses kurvis olime kolmandad, kuid teiseks saime juba paar kurvi hiljem," rääkis Pärm. Eestlaste ees sõitsid veel Jaro ja Tero Manninen, kellega nad esimestel ringidel väikese lahingu pidasid, millest Pärm-Lipstok osava möödasõiduga lõpuks võitjatena väljusid. Mõni ring hiljem tõstis Manninen probleemi (pidurid) märgiks ka käe, kuid rajalt päris maha ei pööranud. Teises sõidus oli stsenaarium põhimõtteliselt sama, kuigi möödasõit pojast ja isast Manninenist läks eestlastel hõlpsamalt. Esimeses sõidus platseerusid Pärmi-Lipstoki selja taga Markku Artiola-Matti Liekari ja Petri Makkula-Riina Lokala, teises sõidus Artiola-Liekari ja Manninenid. Silver Kuusk-Avo Kuusk olid mõlemas sõidus seitsmendad. Korvimehena on Silver Kuusk Alastaro rajal palju sõitnud, kuid lenksus peab selle tehnilise raja nüansse enda sõnul veel selgeks tegema.

C1200 startis koos Retro Superbike'iga ja meie harrastajad pidid rinda pistma kogenud vanemate härrasmeestega vanadel võidusõiduratastel. Erkki Krünberk (Yamaha) sõitis välja neljanda stardikoha, Jevgeni Lavrinenko (BMW, Vihur Motosport) seitsmenda, Anvar Marksa (Suzuki) 11. ja Danel Udu (BMW) 14. Võidusõidus läks väsimatu vanameister Raimo Kesseli oma teed ja Krünberk jäi kolmandal positsioonil sõitnud Mikko Harsuneni selja taha toppama. "Vaatasin küll, et kui ma siia kauaks loksuma jään, läheb Jevgeni minust mööda, aga ei leidnud head möödasõiduvõimalust ja kaotasingi konkurendile koha," ütles Krünberk. Kohe pärast seda möödasõitu kukkus Retro sõitja Simo Ukkonen ja sõit katkestati üheksandal ringil punase lipuga. Võimalus viga parandada avanes Krünberkile teises võistlussõidus, sest kordusstarti laupäeval ei antud. C1200 arvestuses Lavrinenko esimese sõidu võitis (üldarvestuses oli ta 4.), Krünberk oli teine (5.) ja Marksa kolmas (9.), Udu 4. (13.). Pühapäeval kulgeski sõit Krünberki plaani kohaselt ning ta napsas poodiumi esimese koha Lavrinenko ja Marksa ees.

MiniGP klassis olid eestlastest rajal Karro Robert Jäärats ja Jaanus Lembitu Reima (mõlemad Vihur Motosport). Jäärats lõpetas neljanda (teises sõidus 5.) ja Reima kuuendana (8.).

Klassis Superstock 600 oli eestlastest stardis ainult Jaanus Saarmaa (Suzuki, Suzuki Team Estonia), kes lõpetas esimese sõidu 16. kohal ja suutis end teises, vihmasabinas toimunud sõidus, 11. sõita.