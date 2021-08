Kalev/Cramo toob mängu juhtima Kreeka meistriliiga kogemusega ameeriklase

Tennessee osariigis keskkoolis käinud atleetlik noorsportlane mängis pikalt kooli eest nii korvpalli kui ka ameerika jalgpalli. Kuigi ka ameerika jalgpallis õnnestus Lewisel kolledžipakkumine saada, siis lähikondlased suunasid teda siiski valima korvpalluri karjääri ning ees ootas neli aastat Virginia Commonwealth Universitys ehk VCU-s, kirjutab Kalev/Cramo kodulehekülg.

Aasta aastalt ülikoolis oma rolli kasvatanud Lewis oli neljandal kolledžihooajal oma tiimi liidriks, kogudes keskmiselt 31,2 minutiga 15,2 punkti, 4,5 resultatiivset söötu ja 2,8 lauapalli. Seejuures tabas tagamees kolmeseid 36,7-protsendiliselt ja vabaviskeid 81,8 protsendiga.

Profiks siirdumisel 2017. aasta suvel oli Lewise esimeseks sammuks suveliiga leping tänavu üle 50 aasta NBA meistriks tõusnud Milwaukee Bucksiga, kuid põhiturniiri koosseisu Giannis Antetokounmpo kõrvale tal pääseda ei õnnestunud. Üks hooaeg NBA tütarliigas G-Liigas lõppes 49 kohtumise ja keskmiste näitajatega 27,5 minutit, 9,2 punkti, 4,5 korvisöötu, 2,3 lauapalli ja 1,5 vaheltlõiget.

Kui Lewis Antetokounmpole igapäevaselt palle kätte andma ei saanud hakata, siis teistele kreeklastele küll, sest 2018/19 siirdus tagamees esmakordselt mängima siia poole ookeani, kui allkirjastas lepingu Kreeka kõrgliigatiimiga Kymis. Korralik hooaeg, kus silmapaistvamad näitajad olid keskmiselt 24,9 minutiga 12,8 punkti ja 5,7 söötu, tõi talle järgmiseks aastaks lepingu juba nimekama Kreeka tiimi Thessaloniki PAOK-iga. PAOK-i hooaeg sai mehel aga veidi enne koroonaviiruse pandeemia puhkemist läbi, kui 2020. aasta jaanuaris lasti ta vabaks ja asemele toodi Bobby Brown.

Mullu siirdus Lewis sammukese tagasi, kui sidus ennast Iisraeli tugevuselt teise liiga võistkonna Ramat HaSharoniga, kus sai väga suure rolli ja kirjutas CV-sse ilusad numbrid. 30 mängu keskmised olid Lewisel 30,6 minutit, 17,8 punkti, 6,5 söötu, 3,3 lauapalli ja 1,8 vaheltlõiget. Kaugvisete protsent oli tal 31% ja vabavisete tabavus 77,4%.

"Lewis on suure energiaga mängiv mees, kellel saab olema suurepärane võimalus oma parimat potentsiaali näidata. Tal on selja taga korralikud hooajad Kreekas ja olemas ka Meistrite liiga kogemus. Ta on kiire ja agressiivne mõlemal pool väljakut. Hea platsinägemine annab talle potentsiaali olla kõrge klassiga mängujuht ning kui ta teeb endaga tööd, siis ta võib olla suurepärane mängumees," analüüsis värsket täiendust Kalev/Cramo abitreener Akselis Vairogs.

Kalev/Cramol on uueks hooajaks praeguseks hetkeks lepingutega kaetud üheksa mängijat. Eestlastest jätkavad Kregor Hermet, Rauno Nurger, Tanel Kurbas, Martin Dorbek ja Georg Kask ning taasliitub Kristjan Kitsing. Välismaalastest on liitumas lätlane Marcis Vitols ja ameeriklased Silas Melson, Kamari Murphy ja käesolevas uudises tutvustatud JeQuan Lewis.