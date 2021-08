Ümber Viljandi järve jooksu võit jäi Eestisse

Finišisse jõudis Kivistik kuus sekundit enne Keenia meest ning sai jooksu neljakordsel võitjal kätt suruda juba tammepärg kaelas. Mukunga osaks jäi vahefiniši võit Orika sillal ning ta juhtis võistlust veel poolteist kilomeetrit enne lõppu, kui jooksjad ületasid Kösti silla vahefiniši. Vahe kahe parim vahel oli siis aga sisuliselt olematu, sest kahele favoriidile mõõtis kell selles vahefinišis täpselt sama aja.

Mõnisada meetrit enne lõppu tehtud spurt andis aga võidu olümpiakogemusega takistusjooksjale Kaur Kivistikule. Tema tänavune võiduaeg, 36.09 annab ümber Viljandi järve jooksu kõigi aegade edetabelis 15. koha.

Viiendat korda Viljandis järvejooksu lõpetanud Kivistikule oli see läbi aegade esimene võit. Mukunga on lõpetanud kuus jooksu ning tema saldoks on nüüd neli võitu ja kaks teist kohta.

Kolmanda koha sai Leonid Latsepov, kes kaotas võitjale juba enam kui minutiga ja sai ajaks 37.22.

Naistest sai tänavu võidu Kaisa Kukk, kelle aeg oli 43.48 ning üldarvestuses andis see aeg 48. koha. Teise koha sai ajaga 45.53 Mari Boikov ning kolmandaks jäi ajaga 45.56 Kadiliis Kuiv.

Ümber Viljandi järve jooksu lõpetas 1. augustil 1446 jooksjat või kepikõndijat. Tegemist pole aga lõpliku protokolliga, sest 5. augustis kuni 31. augustini peetakse ümber Viljandi järve veel virtuaaljooksu, kus iga osaleja saab ise valida aja millal ta soovib ümber järve joosta.

Ümber Viljandi järve jooksu on peetud alates 1928. aastast ning tänavu oli kavas 92. jooks. Tegemist on Eesti vanima traditsioonilise spordivõistlusega, mis pole kordagi ära jäänud alates 1931. aastast. Pandeemiareeglite tõttu tuli jooks sarnaselt mullusele läbi viia 1. augustil ning rajale stardiprotokolli sai end kirja panna 2000 jooksjat.