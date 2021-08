Ukraina legend Ševtšenko jättis koondise tüüri vabaks

"Tegime ränka tööd ja tõestasime, et oleme võimelised mängima kaasaegset jalgpalli. Tänan alaliidu presidenti ja juhtkonda, et nad mulle võimaluse andsid," lausus Ševtšenko ühismeedia vahendusel. "Samuti olen tänulik igale mängijale ja igale inimesele, kes on nende aastate jooksul meeskonda aidanud. Üheskoos suutsime näidata, et Ukraina jalgpall võib olla edukas, tulemuslik ja põnev."

Mängijana Ukraina koondist 111 korda esindanud ja 48 väravat löönud Ševtšenko viis kaasmaalased tänavu suvel EM-finaalturniiril esmakordselt veerandfinaali, kuid seal jäädi alla hilisemale finalistile Inglismaale. Kokku jäi tema saldosse koondise eesotsas 52 mängu, millest võideti 25, viigistati 13 ja kaotati 14.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.