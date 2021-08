Karol Mets lahkub Saudi Araabia klubist

Mets mängis Al-Ettifaqis ühe hooaja, siirdudes sinna Rootsi tippklubi AIK-i ridadest. Eestlase arvele jäi lõppenud hooajal 23 liigamängu, neist 20 algkoosseisus. Algselt sidus teda saudidega kolmeaastane leping, kirjutab Soccernet.ee.

Metsa on juba seostatud Rootsi kõrgliigasse naasmisega, väidetavalt on tema teenetest huvitatud Allsvenskanis hetkel kaheksandat kohta hoidev Göteborgi IFK. Samas on räägitud ka endise tööandja AIK-i ja ühe Jaapani klubi huvist. 28-aastane Mets on lisaks Rootsile varem mänginud veel ka Norra ja Hollandi kõrgliigas.