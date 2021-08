Slovakkia sai meeste golfis üllatushõbeda, olümpiavõitjaks tuli Schauffele

Schauffele sai nelja ringiga kirja 266 lööki (68, 63, 68, 67), viimases ringis ühe eagle'i ja neli birdie't löönud Sabbatini teenis hõbeda 267 löögiga (69, 67, 70, 61).

Kui Schauffele on viimastel aastatel näidanud häid tulemusi, olles tunamullu Mastersil teine ja US Openil kolmas, on 45-aastase Sabbatini hõbemedal üllatuseks. Tema parimad päevad jäävad enam kui kümne aasta taha, kui sai 2007. aastal Mastersil teise koha ning tõusis siis maailma edetabelis kaheksandaks.

Sabbatini on sündinud Lõuna-Aafrika Vabariigis Durbanis, kuid alates 2019. aastast esindanud oma abikaasa kodumaad Slovakkiat.

Pronksi võitis ümbermängu järel Hiina Taipei esindaja CT Pan, lisaks temale said 269 lööki kirja veel Collin Morikawa, Mito Pereira, Rory McIlroy, Sebastian Munoz, Hideki Matsuyama ja Paul Casey.