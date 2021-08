Kalev/Cramo palkas NBA tütarliiga ja Bundesliga kogemusega ääremängija

Murphy mängis Oklahoma State'i ülikooli särgis kahel aastal kokku 50 kohtumist ning oma teisel aastal kogus keskmiselt 26,2 minutit, 6,2 punkti, 5,7 lauapalli ja 1,2 blokki mängus, kirjutab Kalev/Cramo oma kodulehel.

Ühe kolledžiaasta vahele jätnuna siirdus ta Miami ülikooli, kuigi ülemineku järel tema statistilised näitajad eriti palju ei muutunud: parimad numbrid kirjutas Murphy ajalukku oma viimasel aastal üliõpilasena, kui sai 31 kohtumisega keskmiselt kirja 29,8 minutit, 6,9 punkti ja 7,2 lauapalli.

2017. aasta suvel jäi Murphy draft'is küll valimata, kuid Brooklyn Nets pakkus talle võimalust end näitama minna suveliigasse. Enne põhihooaega mehega leping lõpetati, kuid ta suunati tütarliigatiimi Long Island Nets, kus sai debüütmängus kirja võimsad 21 punkti ja 14 lauapalli. 2017/18 hooajal kogus Murphy G-Liigas 50 kohtumisega keskmiselt 21 minutiga 10,4 punkti, 7,3 lauapalli, 1,9 resultatiivset söötu, tõstes oma vabaviskeprotsendi ülikoolinumbrite juurest (48%-63%) 70,6 protsendi peale. Esmakordselt senise karjääri jooksul hakkas mees G-liigas tihedamini proovima ka kolmesejoone tagant ning tegi seda 28,1-protsendilise tabavusega.

Selle arengu pealt allkirjastas Murphy 2018. aasta suvel lepingu Belgia klubi Oostendega, kuid Euroopa debüüt jäi tal vigastuse tõttu tegemata ning ta jätkas Long Island Netsis. Teise G-Liiga hooaja numbrid enam sama head polnud, kuid sellele vaatamata õnnestus tal teenida leping Saksamaa Bundesliga meeskonna Rasta Vechtaga. Koroonaviiruse tõttu pooleli jäänud Rasta Vechta hooajal kogus Murphy keskmiselt 19,1 minutiga 5,5 punkti ja 4,2 lauapalli, kuid sellest piisas, et silma jääda nimekale Franfurt Skylinersile, kus mees tegi mullu kaasa täishooaja ehk 34 kohtumist ning tõi keskmiselt 19,1 minutiga 7,4 punkti ja 3,8 lauapalli.

Mullusel hooajal sai Murphy korra tunda ka Eesti koondise korvialuse jõu Maik-Kalev Kotsari karmi kätt, kui jaanuaris peetud kohtumises Hamburg Towersi vastu nägi ta väga lähedalt, kuidas Kotsar tõi 98:70 võidumängus 23 minutiga 16 punkti, seitse lauapalli ja viis söötu. Murphy viibis platsil 19 minutit ning kogus seitse punkti ja viis lauapalli.

Kalev/Cramo abitreener Akselis Vairogs sõnas Murphy iseloomustuseks: "Tema näol on tegemist väga energilise mängijaga, kellest saab üks meie põhi pikk. Ta jaksab hüpata ja on liikuv ning suudab hästi katete järel korvi alla pöörata. Tal on all kogemused headest liigadest ning saame näha, kuidas ta Ühisliiga tasemele reageerib."