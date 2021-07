Martin Laas pikendas Bora-Hansgrohega lepingut

"Esimesed kaks aastat Bora-Hansgrohe meeskonnas on olnud minu jaoks väga heaks kogemuseks. Olen õnnelik, et saan tiimis sõita ka järgmisel aastal. Tahan tänada klubi mänedžeri Ralph Denki toetuse eest. Tundub, et 2022. aastal toimub palju muutusi, seega on tore, et meeskonnal on jätkuvalt usku minusse. Olen kindel, et suudan tiimi oma panuse anda ka uuel hooajal," ütles Laas Bora-Hansgrohele.

"Martin on väga usaldusväärne rattur," jätkas meeskonna mänedžer Denk. "Ta on oluline mees sprindirongides. Ta jätkab samas rollis ka uuel aastal. Loomulikult anname mõnel sõidul Martinile endalegi võimaluse."