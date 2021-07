Saksamaa kergejõustikuliit: karantiinitingimused Tokyos on nagu vanglas

Kergejõustikuliit väidab, et isolatsiooni suunatud sportlaste ruumides ei ole piisavalt värsket õhku ning et sportlased tunnevad end isolatsioonis mahajäetuna. Liit märkis, et tingimused, milles sportlased isolatsioonis olles elama peavad, on "grotesksed".

Kõik inimesed, kes olümpiamängudeks Tokyosse saabuvad, on sunnitud elama rangelt piiratud tingimustes koroonaviiruse leviku tõkestamiseks, ent Athleten Deutschland väidab, et karantiini sunnitud inimestel jääb vajaka peamistest inimlikest vajadustest.

"Praeguses karantiinihotellis näiteks ei ole piisavalt värsket õhku," teatas liit laupäeval. "Toiduvarud ei ole rikkalikud ega tasakaalustatud ning ei vasta tipptasemel sportlaste spetsiifilistele toitumisvajadustele. Sportlased, kes on jätkanud tubades treenimist, peavad enda higiseid riideid kraanikausis pesema, nad tunnevad end üksi ja peavad väga palju informatsiooni ise leidma."

Liit märkis, et karantiinitingimused ja piirangud on vajalikud, et olümpiamängudest ei saaks massilise levikuga sündmust, kuid ROK peaks tagama isolatsiooni suunatud sportlastele, kes ei oota sugugi luksushotellides elamist, peamised elamistingimused, mis "vastavad nende füüsilistele ja psühholoogistele vajadustele".

Athleten Deutschland süüdistab ROK-d karantiinitingimuste ebapiisavas läbimõtlemises ja teatas, et ROK ei kasuta olemasolevaid võimalusi, et tagada adekvaatseid tingimusi.