Simone Biles loobub olümpiamängudel veel kahest alast

USA võimlemiskoondis teatas, et Bilesi olukorda jälgitakse igapäevaselt. "Pärast täiendavaid konsultatsioone meditsiinilise meeskonnaga on Simone Biles otsustanud loobuda toenghüppe ja rööbaspuude finaalidest," teatas võimlemiskoondis.

"Vaatame Simone'i austusega, sest ta käsitleb olukorda julguse ja graatsilisusega. Samuti hindame kõiki sportlasi, kes on nendes ootamatutes asjaoludes üles astunud," lisas USA koondis.

Biles pole veel otsustanud, kas osaleb vabaharjutuses (2. august) ja poomil (3. august).

24-aastane neljakordne olümpiavõitja lahkus teisipäeval naiskondliku riistvõimlemise finaali eel võistlusareenilt ning ütles pärast võistlust, et peab tegelema enda vaimse tervisega.

"Ma tunnen, et vaimne tervis on spordis enam levima hakanud. Me peame oma mõistust ja kehasid kaitsma ning ei peaks lihtsalt minema midagi tegema, mida maailm tahab, et me teeks," ütles Biles toona. Noor ameeriklanna ei osalenud ka neljapäevases individuaalses riistvõimlemise finaalis.

Biles on saanud suures koguses toetust, et on teinud otsuse enda vaimse tervise heaks ja teatas neljapäeval sotsiaalmeedias, et hakkab mõistma, et tema võistkondlikud saavutused tähendavad rohkemat, kui ainult sport.