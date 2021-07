Tokyos tuvastati 21 olümpiamängudega seotud koroonajuhtu

Tokyo olümpiamängude korraldusmeeskond teatas laupäeval, et on ööpäevaga tuvastanud 21 uut koroonajuhtu, mis mängudega seotud. Reedel otsustas Jaapani valitsus laiendada eriolukorda Osakas ning kolmes prefektuuris Tokyo lähistel.

Olümpiamängude algusest saati on Jaapanis päevaste koroonajuhtude arv hüppeliselt tõusnud, mis on äratanud kohalikes hirmu, et riigi haiglavõrgustik võib spordi suurürituse tõttu hätta jääda.

Jaapani valitsus laiendas reedel eriolukorda Osakas ning Chiba, Saitama ja Kanagawa prefektuurides, mis on Tokyo ümbruses. Samuti pikendati eriolukordasid augusti lõpuni Tokyos ning Okinawas.

"Infektsioon levib Tokyos ja veel mitmes alas enneolematult kiirelt," ütles Jaapani peaminister Yoshihide Suga reedel pressikonverentsil. Ta lisas, et viiruslik plahvatus on nooremate inimeste seas aina tõenäolisem ning rõhutas, et inimesed ei tohiks vältimatu põhjuseta reisida.

Jaapanis tuvastati neljapäeval 10 693 koroonajuhtu ja reedel lisandus 10 743. Reedese seisuga on Jaapanis vaktsineeritud 27,8 protsenti elanikkonnast.

Tokyo olümpiamängudel on kokku tuvastatud 246 koroonajuhtu.