Ryan Murphy: 200 meetri seliliujumise finaal polnud ilmselt aus

Kui ajakirjanikud uurisid, kas Murphy süüdistab mõnda konkurenti keelatud ainete tarvitamises, siis otseselt ühtegi nime või rahvust ujuja välja ei toonud. On aga selge, et mees pidas silmas olümpiavõitjat Rõlovi, kes venelaste mastaapsete dopinguskeemide tõttu esindab ühena paljudest Vene sportlastest käesoleval olümpial Venemaa Olümpiakomiteed, mitte Venemaad.

"Masendav on see, et ma ei saa 100 protsendi kindlusega vastata," vastas Murphy ajakirjaniku küsimusele, kas ta usub, et finaal ei olnud aus.

Murphy võidutses Rio olümpiamängudel nii 100 kui 200 meetri finaalis, kuid Tokyos on mõlemal distantsil võidud võtnud just Rõlov, püstitades 200 m finaalis isegi olümpiamängude rekordi.

Murphy teatas hiljem, et rääkis dopingust üldiselt ja ei süüdistanud esikoha nina alt ära napsanud venelast, vaid hoopiski õnnitles teda ja pronksmedali teeninud britti Luke Greenbacki.

Rõlov, kes istus võistlusjärgsel pressikonverentsil Murphy kõrval, ütles, et ta ei osanud ameeriklase jutule kuidagi reageerida. Ta rääkis, et on alati toetanud puhast sporti ning annab õigeaegselt dopinguproove. "Ma olen ujumise terve oma elu pühendanud ja ei andestaks endale kunagi, kui oleksin keelatud aineid tarvitanud," ütles ta.