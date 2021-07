Drell: skoori järgi kõik õnnestus

"Skoori järgi nagu kõik õnnestus. Mängisime kaitses väga hästi, võitlesime. Ikkagi kontrollmäng, neil ei olnud ka enda superstaare kohal. Oleks imelik, kui seis ei oleks selline. Sellise plaaniga me siia tulime, et kaitset kõvasti mängida, panna oma visked sisse ja nagu seis näitab, siis peaks rahul olema," ütles Drell ERR-ile antud intervjuus.

Drelli sõnul oli täna eelkõige Eesti koondise eesmärk näidata head kaitsemängu. "Kaitses kõvasti, täiega kokku mäng, tiimimäng ja kiire mäng. Ma arvan, et seda me tegime. Kiirrünnaku punkte ma ei tea palju me saime, aga jällegi – seis näitab oma asja ära," arutles Drell.

Mängu negatiivseima osana tõi Drell välja viimase veerandaja. "Neljas veerandaeg läks natuke käest. Lõpuks jäi seis nii. Ei tohi lõdvaks lasta ennast kunagi," ütles Drell.