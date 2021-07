Zirk: vähemalt tuli isiklik rekord

Ta parandas isiklikku rekordit ühe sajandikuga ja sai kirja aja 52,82. Sellega sai Zirk 41. koha, poolfinaali viis viimasena aeg 51,74.

"Ma kunagi viis aastat tagasi juuniorina olin veel 100 meetri liblikujumises väga hea, tulin juunioride EM-il kolmandaks, aga hiljem pole see väga välja tulnud. Kirja ma ennast panin, ideaalis oleks võinud Eesti rekord tulla, aga vähemalt tuli isiklik rekord, et sellega võib rahul olla," selgitas Zirk, et pole 100 meetri liblikujumiseks eraldi valmistunud.

Olümpia kokkuvõttes jäi Zirk oma etteastetega rahule ja lahkub Tokyost väga heade emotsioonidega.

"Ma tulin siia ilma ootusteta. Proovisin endast välja pigistada nii palju kui võimalik ja ma arvan, et minu ettevalmistust arvestades olid need väga head tulemused. Kahjuks läks olümpianormi täitmisele palju aega ja närvi," ütles Zirk.

Zirk sai Tokyo olümpiamängudel lisaks 100 meetri liblikujumise 41. kohale 400 meetri vabaltujumises isikliku rekordiga 15. koha, 200 meetri vabaltujumises samuti isikliku rekordiga 13. koha, 200 meetri liblikujumises 25. koha.