Allegri: keeldusin Juventusesse naasmiseks Real Madridi pakkumisest

Allegri keeldus Real Madridi pakkumisest ka aastal 2018. Reali uueks peatreeneriks sai tänavu Allegri kaasmaalane Carlo Ancelotti, kes on varemgi Hispaania pealinnaklubi juhendanud, vahendab Soccernet.ee.

"Pean tänama Real Madridi presidenti võimaluse eest, mille ta mulle andis. Valisin Juventuse, kuna armastan seda klubi ja usun sellesse noorde meeskonda. Neid mängijaid treenida saab olema lõbus, aga peame ka võitma. See on kõige tähtsam asi," kommenteeris Allegri.

"Alustan Juventuses uut peatükki, see meeskond koosneb paljudest noortest mängijatest, kellel on vaja areneda. Samuti on siin kogenud mängijad nagu [Cristiano] Ronaldo, [Giorgio] Chiellini ja [Leonardo] Bonucci. Need kolm peavad andma klubile ja tiimile lisaväärtust, tuues väljakule kogemust ja tehnikat, aga nad peavad olema ka noortele eeskujuks."

