Jefimova: läksin ujumist nautima

"Ma läksin sellise mõttega, et lähen nautima, aga muidugi oligi raske. Esimesed 150 meetrit nautisingi, aga viimased 50 meetrit, kui hakkasin juurde panema, siis olin juba väsinud ja enam ei nautinud," selgitas Jefimova ja lisas, et pingeid tal ei olnud.

Jefimova isiklik rekord 200 meetri rinnuliujumises on 2.26,88. Poolfinaali viis viimasena aeg 2.24,27.

"Mingit eesmärki polnudki. Mõtlesin, et alustan rahulikult, et lõpp on mul tugevam kui teistel. Kui ma alustaks kiiremini, siis ei jaksaks lõpus. Muidu võib rahule jääda. Isiklikust rekordist ei jäänud palju puudu," võttis Jefimova võistluse kokku.