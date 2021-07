Tartu meeskonna korvi alla naaseb Adomas Drungilas

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul saab Drungilasega jätkata seal, kus pooleli jäi. "Ennekõike on hea meel, et saime tuttav mängija tagasi. Temaga jäi hooaeg lõpetamata ja läheme edasi sealt, kus pooleli jäime. Vahepeal on mees jõudnud Islandil tiitli võita ja nii saab võistkonda juurde ka võitjamentaliteeti. Loodetavasti nad täiendavad Wembiga teineteist, Drungilas viskab ka väljast ja see teeb mängu mitmekesisemaks", sõnas Kandimaa.

Adomas Drungilase sõnul jäi tal Eestis töö lõpetamata. "Eelmine Tartu hooaeg jäi pandeemia tõttu poolikuks. Tundsin, et tahan siia tagasi tulla ja töö ära lõpetada. Mul on hea meel tulla tagasi korralikku organisatsiooni ja näha nii mõndagi vana meeskonnakaaslast. Kokkuvõttes ootan juba uut hooaeg ja mul on väga hea meel Tartu särk taas selga tõmmata," sõnas Drungilas.

Poolikuks jäänud 2019/2020 hooajal kogus Drungilas Eesti-Läti liigas keskmiselt 16,4 punkti, 9,6 lauapalli ja andis 3,1 korvisöötu. Möödunud hooaja mängis Drungilas Islandil Körfuknattleiksdeild Thor Thorli võistkonnas. Alles juunis lõppenud hooajal teenis Drungilas Islandi meistritiitli ning valiti ka play-offide väärtuslikemaiks mängijaks. Drungilase hooaja keskmisteks kogunes 14,8 punkti, 9,6 lauapalli ja 4,8 korvisöötu.

Adomas Drungilas alustas karjääri Lietkabelises ning alates 2013/2014 hooajast on ta mänginud erinevates kesk-Euroopa liigades – vedas Redwell Oberwart Gunnersi Austria meistriks ja tuli Rumeenias pronksile U-BT Cluj-Napoca meeskonnas. Enne Tartusse tulekut mängis Drungilas Prantsuse esiliigas AS Kaysersberg Ammerschwihr meeskonnas.

Tartu järgmise hooaja meeskonnast on paigas 11 mängijat: leegionäridest Adomas Drungilas, Edmunds Elksnis ja Emmanuel Wembi, eestlased Robin Kivi, Märt Rosenthal, Hendrik Eelmäe, Oliver Suurorg, Joonas Anton Jürgenstein, Patrik Peemot, Patrik Saal ja Kaspar Sepp. Lisaks kaasatakse korvpallikooli mängijaid. Meeskonna peatreenerina jätkab Toomas Kandimaa ja abitreeneritena Tiit Sokk ning Olari Narits.

Meeskonna komplekteerimine on lõpusirgel ja hooaja ettevalmistusega alustatakse augustis. "Tahaks, et võistkond oleks 10. augusti paiku koos ja siis saame meeskondliku ettevalmistusega alustada. Suvi läbi on mehed töös olnud – kes Tartus, kes koondise kodus," ütles Toomas Kandimaa.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa võistkond osaleb sel hooajal Eesti-Läti liigas, Eesti meistrivõistlustel, Eesti karikavõistlustel ja kõikide eelduste kohaselt ka värskelt loodavas Põhja Euroopa Korvpalliliigas (NEBL).