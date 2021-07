Eelmise hooaja varakult lõpetanud Kregor Hermet jääb BC Kalev/Cramosse

Audentese SK noortesüsteemis koos paljude teiste tippkorvpalli välja jõudnud poistega koos üles kasvanud Hermet tegi kõrgliigadebüüdi hooajal 2015/16 Audentese SG/Noortekoondise ridades, vahendab Korvpall24.ee.

Enne meistriliigat meeste korvpalliga juba ka esiliiga tasemel tutvust teinud Hermet siirdus kohe selle suurepärase debüütaasta pealt Hispaaniasse, tugevuselt teise liiga tiimi Forca Lleida juurde. Kui esialgu teenis Hermet mänguaega pigem duubelrivistuses pallides, siis hooajal 2017/18 oli Hermet Forca Lleida eest üsna olulises rollis.

Hispaaniast naastes asus Hermet esindama Tartu Ülikooli korvpallimeeskonda, kus ta tegi statistiliselt kaks väga kõva hooaega ja mängis sellega ennast kindlalt Kalev/Cramo huviorbiiti.

Oma debüüthooaja Kalev/Cramo särgis pidi Hermet küll kahjuks vigastuse tõttu varakult lõpetama, kuid suutis vaatamata sellele anda olulise panuse Paf Eesti-Läti liiga võitmisel.

"Meil on hea meel, et Kregor meiega jätkab. Eelmise hooaja lõpetanud vigastus jättis nii klubile kui ka mängijale tunde, et on vaja edasi areneda ning teha seda koos," võttis Hermeti üheaastase lepingupikenduse sõnadesse kokku Kalevi abitreener Indrek Reinbok.

Praeguseks on Kalev/Cramo ametlikult käed löönud peatreeneri Roberts Štelmahersi, abitreenerite Indrek Reinboki ja Akselis Vairogsiga. Mängumeestest on lepingud olemas Rauno Nurgeri, Tanel Kurbase, Martin Dorbeki, Georg Kase ja lätlasest tagamehe Marcis Vitolsiga.

Loe pikemalt portaalist Korvpall24.ee.