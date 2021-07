Kultuuriministeerium eraldas spordile pool miljonit eurot kriisiabi

"On oluline, et Eesti inimestel oleksid head võimalused liikuda ja trenni teha. Selleks et saaksime olla kehaliselt aktiivsed ja lemmikvõistkondadele kaasa elada, pean oluliseks, et toetame neid spordikorraldajaid, keda viirusest tingitud piirangud enim mõjutanud on," ütles kultuuriminister Anneli Ott.

Sisespordiobjektide valdajate toetusele vastavaks tunnistati 103 spordiobjekti valdaja 139 spordiobjekti ja nende koosseisus oleva 296 sportimispaika. Abi määrati 103 spordiobjektide valdajale kogusummas 319 199,93 eurot.

Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetuse täiendav taotlusvoor oli juba teine, kus kompenseeriti sportmängude meistriliiga spordiklubide põhitegevusega seotud kulusid, mille katmiseks planeeritud tulud olid valitsuse kehtestatud piirangute tõttu pealtvaatajateta toimunud võistluste tõttu oluliselt vähenenud. Kokku jagati kriisiabi 95 663 eurot.

Liikumisharrastuste ürituste taotlusvooru eesmärk oli koroonaviiruse levikuga seotud möödapääsmatute kulude kompenseerimine suurematele üleriigilise tähtsusega traditsioonilisi liikumisüritusi korraldavatele spordiühendustele, et tagada nende jätkusuutlikkus piirangute lõppemisel. Taotlusvooru kogu aasta eelarvemaht on 455 000 eurot, millest esimeses voorus jagati neljale taotlejale 121 895 eurot kriisiabi. Teine voor on plaanis avada 2021. aasta sügisel.