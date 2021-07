Maastikusõitjad võistlesid Läänemaa keerukal rajal

"Võistlusala on väga mitmekesine, igaühele midagi," rääkis võistluse peakorraldaja Vallo Aljas. "Tänavu tegime kunstlikke veetakistusi, et sooja ilmaga jahutada sõidukeid ja vähendada tuleohtu. Vahetult enne rabaalale minekut läbisid kõik sõidukid veevanni ja sama rabast tulles, et väljalaskekollektorile või summutile jäänud turvas maha pesta."

ATV-klassi võitja Hendrik Laur sõnas, et rada meeldis. "Kivide, kändude ja puujuurte vahel tuli leida õige tee, võimalusi oli palju, ei olnud hanereas sõitmine," rääkis Laur.

Veoautode klassi võidumeeskonna Külakurnajad juht Aivo Tõnström tõi välja, et veoautode klassis oli oluline kitsaste puudevaheliste lõikude kiire läbimine. "Mida kitsam auto, seda parem," sõnas ta. "Ühel lõigul oli meil kindel oma rada. Sõitsime mööda roopaid, samal ajal kui mitmed rivaalid üritasid metsavahel ukerdada. Seal pääsesime mitmest konkurendist mööda."

ET2 võitis meeskond Porgand koosseisus Tarvo Klaasimäe / Ats Tsupsman. "Tuleb vaikselt peale hakata ja õppida rada tundma, kus on kännud, kus sügavad augud. Kui rada selge, siis vaikselt tempot tõsta. Lõpus oli edu nii suur, et ei olnudki vaja tempot tõsta," rääkis Klaasimäe. "Rada oli hästi tehniline, väikese keskmise kiirusega, aga salakaval. Mõni auk oli palju sügavam kui väljast paistis."

Võistkonnad Särtsu Suuzi (Teet Tähepõld / Krister Peetmaa) ja Tema Saarlased (Rait Mändla / Rauno Lahi) läbisid TR-1 klassis avapäeval võrdse arvu ringe, mis tähendas, et otsustama pidi teine võistluspäev. "Oli oodata, et avapäeval samal rajal sõitnud suured autod lõhuvad raja üsna ära. Nii ka läks," rääkis Peetmaa kahe päeva kokkuvõttes võitnud Särtsu Suuzi meeskonnast.

"Teine päev oli keerulisem, aga rada siiski piisavalt hea, et liiga raskeks ei läinud. Auto pidas vastu." ütles Tähepõld ja lisas, et mõningaid probleeme siiski vintsiga oli ning mootor kippus ülekuumenema. "Kaks viimast ringi sõitsime päris kuuma mootoriga, otsisime jahutamiseks sügavamaid kohti," sõnas ta.

Võistlus oli offroad racingu Eesti meistrivõistluste II etapp klassidele ET1 ja ET2, EAL Eesti 4×4 off-road karikavõistluse II etapp klassidele TR-1, Veok ja ATV ning Eesti 4×4 off-road superkarikavõistluse IV etapp võistlusklassile TR-1.