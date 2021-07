Raphael Varane siirdub Realist Manchester Unitedisse

United teatas, et on leppinud Madridi Realiga kokku mängija ülemineku tingimustes ning asub nüüd mängijaga meditsiinilistele katsetele ja tingimusi läbi rääkima.

Varane läheb Unitedile maksma ligi 40 miljonit eurot ning ostutehingus on veel 8 miljoni euro jagu lisamakseid.

28-aastane Varane esindas Madridi Reali 360 kohtumises ning võitis selle ajaga neli Meistrite liiga karikat ja tuli kolm korda Hispaania kõrgliiga meistriks. Keskkaitsja tuli ka maailmameistriks, kui esindas 2018. aasta MM-il enda kodumaad.

Varane ost ei ole Unitedi esimene suurtehing sel suvel, eelmisel nädalal teatas klubi, et on viinud lõpule Inglismaa ääremängija Jadon Sancho ülemineku Bundesliga meeskonnast Dortmundi Borussia. Tehing läks Unitedile maksma 85 miljonit eurot.

,



We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! ⚪️⚫️#MUFC