Tipneri karikavõistluste loos viib kokku kaks Premium liiga meeskonda

Ülejäänud kõrgliiga meeskonnad said vastaseks kas Esiliiga B või madalama liiga klubi. Loos tõi ka ühe esindus- ja duubelmeeskonna heitluse kui Viljandi JK Tulevik võõrustab Tulevik U21 võistkonda.

Lisaks võib 1/16-finaalides potentsiaalselt näha ka kohtumist Tallinna FC Flora U19 - Tallinna FC Flora, kuid selleks peab Flora U19 esmalt alistama rahvaliiga meeskonna FCP Pärnu.

Karikavõistluste 1/16-finaalide eeldatavad mängupäevad on 17. ja 18. august. Kohtumiste täpsed toimumisajad teatab jalgpalliliit esimesel võimalusel.

Tipneri karikavõistluste 1/16-finaalid:

Raplamaa JK – Tallinna FCI Levadia

Tartu FC Helios – Tartu JK Welco

FC Elva – Viimsi JK

FCI Tallinn vs. JK Pärnu Sadam võitja – Tallinna FC Flora U21

FC Tallinn – Paide Linnameeskond

FA Tartu Kalev – FC Nõmme United

Tallinna FC Zapoos – Nõmme Kalju FC

Tartu JK Tammeka – FC Kuressaare

Paide Linnameeskond III – Kristiine JK

Viljandi JK Tulevik – Viljandi JK Tulevik U21

Läänemaa JK – Tallinna JK Legion

JK Tallinna Kalev – JK Tabasalu II vs. FC Järva-Jaani võitja

Pärnu JK vs. Tallinna JK Legion U21 võitja – JK Tabasalu

Tallinna FC Flora U19 vs. FCP Pärnu – Tallinna FC Flora

Tallinna FC Ararat – FC Vastseliina

JK Narva Trans – Tallinna FC Eston Villa