Leedulane püstitas Ülenurme lennuväljal uue rekordi

Outlaw klassi finaalsõidus alistas Beniušis legendaarse Lauri Kuriksi (Pontiac Trans Am GTA), võitja veerandmiili aeg oli 8,69191 sekundit ja kiirus 282,16 km/h. Mõlemad tulemused tähendasid 15 aastat kestnud Ülenurme lennuvälja rekordite purustamist. Kuriksi aeg finaalis oli 9,73838 sekundit kiirusega 186,99 km/h.

Teises autode Eesti meistrivõistluste klassis SuperComp võitis Janno Leiger oma Pontiac T1000-ga Indrek Ando ees, kelle BMW finaalsõidus üles ütles. Leigeri võiduaeg oli 10,4 sekundit kiirusega 222,55km/h. Meistritiitel on mängus autode Outlaw ja SuperComp klassides, teistes sõidetakse karikavõistluste punktidele.

Junior Bracket klassis oli seekord kolm osalejat. Finaali võitis Karl-Martin Hollo Mathias Tänava ees. Käesoleval hooajal on mõlemad võtnud ühe esimese ja ühe teise koha, paremuse selgitab kolmas etapp septembri alguses Kiltsi lennuväljal.

Junior Dragsteril osales samuti kolm võistlejat: Vili ja Aatu Maijala Soomest ja Kendra Kingo Eestist. Kingo nimele jääb päeva parim reaktsiooniaeg 0,0005 sekundit. Finaali võidu võttis Vili Maijala, Kingo oli teine.

Tähelepanuväärse saavutusega sai hakkama Delvis Siimson, kes lahkus võistluselt kolme karikaga: esikoht autode Pro ET ning BikeBracket klassis ja teine koht autode Street-klassis. Pro ET klassis sõitis Siimson ajaga 14,10344 indeksisse lähemale kui tema vastane Ago Kravets. BikeBracket-klassis võttis Siimsoni vastane Marko Arik finaalsõidus punase tule. Street klassis Kristo Käärdi vastu pidi Siimson tunnistama vastase paremust.

Street A-klassi võitis Tarvo Järv oma Mitsubishi Lancer Evo X-ga ajaga 12,94664 ja kiirusega 149,93 km/h. Teine oli Evald Nigul. Street B-klassi võidu noppis Tormis Hoffman Nissan Skyline GTR-iga, ajaks 11,75278 kiirusega 199,28 km/h. SuperStreet-klassi võiduga läks koju Anti Kevvai. Tema tumesinine 3. seeria BMW (E36) sõitis välja aja 11,9704 kiirusega 237,24 km/h. Teine oli Andres Miller.

SuperGas-klassis võidutses Mika Haatanen ja tema Plymouth Firebird ajaga 10,72806, kiiruseks 215,69 km/h. Teine oli Janar Lükk.

StreetBike'i võit läks seekord Oliver Lemmikule. Tema vastane Hurmi Sulg võttis punase tule ja Lemmiku sõit 9,94342 sekundit kiirusega 246,98 km/h oli lihtsalt magus punkt päevale.

ProBike - Deivid Urbus vs Karmo Tammik. Tammik võttis finaalis punase tule – 0,00790 sekundiga ja võit läks Urbusele.

RWYB- ehk Run What You Brung klassis oli 29 osalejat. Tegu on klassiga, kuhu saab igaüks oma igapäeva sõidukiga rahulikult tulla proovima ja katsetama. Niikaua kui auto on tehniliselt korras, on võimalik sellega ka rajale pääseda. "Klassis karikaid ei jagata, kuid võistlusmomenti ja naerunägusid pakub see klass väga palju," sõnas Kain Kivissaar Eesti Autospordi Liidu kiirendusspordi alakomiteest.

Kokku osales Speedest Glassdrive Racingul 130 võistlejat Lätist, Leedust, Soomest ja Eestist. Kiirendushooajale tõmmatakse joon alla 4.–5. septembrini Haapsalus, Kiltsi lennuväljal toimuval EDRA Finalsil.