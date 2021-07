Rahvusvahelise kergejõustikuliidu president: kanepikeelud peaks üle vaatama

Richardson andis juuli alguses USA katsevõistlustel positiivse dopinguproovi, milles oli kanepi tarvitamise jälgi. Richardson leppis keeluga, kuid selgitas, et tarvitas kanepit, kui sai katsevõistluste eel uudiseid oma ema surma kohta. Naise sõnul kasutas ta kanepit, et ootamatu surmaga paremini toime tulla.

Richardsonile määrati 30-päevane võistluskeeld ning tema olümpiamängudeks kvalifitseerivad tulemused nulliti, mis tähendas, et 21-aastane sprinditäht pidi Tokyo olümpiamängud ühe favoriidina vahele jätma.

Coe ütles teisipäeval, et keeldude taashindamine oleks mõistlik ning lisas, et seda peaks tegema. "Mul on temast kahju ja me kaotasime suurepärase talendi [olümpiamängudel osalemisest]," ütles Coe.

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu president ütles, et küsis kergejõustiku puhtuse eest võitleva ühenduse Athletics Integrity Unit (AIU) ja rahvusvahelise antidopinguagentuuri (WADA) juhtidelt, et kanepi koht keelatud ainete nimekirjas vaadataks üle.

Coe lisas, et Richardsoni kõrvalejäämine olümpiamängudelt on "võistluste jaoks suur kaotus", aga ta lisas, et noor sprinter tuleb tagasi.

Richardsoni võistluskeeld lõppeb 28. juulil ning ta teeb peale keelu kandmist esimese stardi augusti lõpus Eugene'i Teemantliiga etapil.