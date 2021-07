U-17 neidude käsipallikoondis valmistub EM-iks maavõistlustega Läti vastu

Eesti U-17 neidude käsipallikoondis kogunes teisipäeval viimasesse laagrisse, et valmistuda järgmisel nädalal algavateks Euroopa meistrivõistlusteks ning kohtub reedel ja laupäeval Kristiine spordihoones kahel korral maavõistlusmängus Läti eakaaslastega.

EM-i teises divisjonis toimub kaks turniiri ning Gruusias mängib algse 11 tiimi asemel pärast Bosnia ja Hertsegoviina ning Iisraeli loobumist üheksa naiskonda. 6.–15. augustini Tbilisis mängiva Eesti koondise vastased B-alagrupis on Serbia, Itaalia ja Fääri saared. A-grupis on lisaks korraldajamaale Holland, Ukraina, Kreeka ning Luksemburg.

"Viimase laagri eesmärgiks on saada lõplik pilt meie hetkeseisust ning lihvida oskusi platsil, aga ka psühholoogilist valmisolekut. Usun, et tüdrukud on füüsiliselt valmis ning saame Läti-mängudega veel palju infot, mida treeningutel parandada võimalik," rääkis Eesti neidude koondise peatreener Ella Kungurtseva.

"Päris ideaalset koosseisu meil pole, sest mõned pallurid jäid eemale vigastustega ning mõned arvasid ise, et pole valmis nii kõrgel tasemel Eesti esindamiseks. Võistkonnavaim on aga suurepärane, kõik on heas tujus ja tüdrukud tahavad võidelda nii koha eest platsil kui ka mängudes," kinnitas Kungurtseva.

Enamikele U-17 koondislastest on kohtumised Läti vastu esimesed ametlikud maavõistlused Eesti särgis, EM-turniirist rääkimata. Koondises on pallureid viiest klubist – esindatud on HC Kehra, SK Reval-Sport, HC Tabasalu, Aruküla SK ja SK Tapa.

"Lätlannadega oleme erinevatel klubiturniiridel kohtunud ning usun, et tegu on võrdsete vastastega. Maavõistlused on kindlasti tähtsad mängulise enesekindluse leidmiseks, sest EM-il peaks juba kraadi võrra tugevamad ning enam rahvusvahelist kogemust omavad tiimid meile vastu tulema," arvas Kungurtseva.

Eesti naiskond teeb Tallinnas nelja päeva sees seitse treeningut ning mängib siis reedel ja laupäeval Kristiine spordihallis Lätiga. Esimene kohtumine algab kell 18 ning laupäeval mängitakse algusega kell 11.