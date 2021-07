Maroko poksija üritas olümpiamängudel vastast kõrvast hammustada

Otsustavas kolmandas raundis kaotusseisus olev Baalla tahtis klintšis olles Nyikat kõrvast hammustada, aga uusmeremaalasel õnnestus kiirelt pea eest ära tõmmata.

"Ta ei saanud tervet suutäit," ütles Nyika pärast matši. "Õnneks oli tal hambakaitse suus ja ma olin natuke higine. Ma ei mäleta, mis ma talle ütlesin, aga mõned sõnad ma ütlesin."

Võidukas uusmeremaalane lisas, et teda on ka varem hammustatud, aga rinna pealt. "Aga ole nüüd, mees, need on olümpiamängud," lisas Nyika.

Uusmeremaalane kohtub veerandfinaalis Valgevene poksija Uladzislau Smiahlikauga.

Vastase hammustamine klintšis olles ei ole poksile võõras juhtum, legendaarne Mike Tyson hammustas kurikuulsaks saanud 1997. aasta matšis Evander Holyfieldi kõrvast.