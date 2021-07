Jaapani võrkpallikoondise liider mängib olümpial vigastuste kiuste

Alagrupimängus Venetsueela vastu esines Nishida küllaltki tagasihoidlikult, tuues kaheksa punkti. Sellest piisas, et kohtumine kindlalt 3:0 (25:21, 25:20, 25:15) võita.

Oluliselt suurema panuse andis 21-aastane nurgaründaja võidumängus südika Kanada vastu, kus tõi nelja geimiga 23 punkti. Enne seda võideti ka kindlalt Keeniat, mille tulemusena asus korraldajamaa turniiri A-alagruppi juhtima.

"Ma ei ole reielihasevigastusest täielikult paranenud ja see annab tunda," ütles Nishida. "Aga tegemist on siiski olümpiamängudega ja ma ma tulin siia võitlema, isegi kui pean selleks oma keha tagant sundima."

Noor nurgaründaja tõdes, et ei saanud kohtumises Kanada vastu endiselt endast maksimumi anda ja temasse jäi päris palju varu.

Jaapani peatreeneri Yuichi Nakagaichi oli aga Nishida sooritusega rahul ja tundis rõõmu, et mees peale rusuvaid vigastusi olulises mängus püssi paukuma sai ja end väljakul mugavalt tundis. "Ta on väga palju tööd teinud ja ma tõesti lootsin, et raske töö kannab lõpuks vilja ja vabastab ta pingetest. Nishida on tagasi," sõnas ta.

Jaapan võitis viimati võrkpallis medali aastal 1972, toona oli see kõige kirkam. Praegu paikneb korraldajamaa maailma edetabelis 11. kohal.