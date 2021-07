Martin Paasoja lõi taas Raplaga käed

Rapla korvpallimeeskond lõhkas esmaspäeva hommikusse korraliku pommi, kui teatas, et eelmisel hooajal Hispaania esiliigaklubi Real Valladolidi hingekirja kuulunud 28-aastane ja 191 cm pikkune Martin Paasoja tõmbab taas selga just Rapla tiimi särgi.

Hiiumaal korvpalliga alustanud tagamees liikus ühel hetkel edasi KK Pärnu noortesüsteemi ning tegi hooajal 2009/10 samas tiimis ka oma kõrgliigadebüüdi. Pärast kolme aastat Pärnus liikus Paasoja edasi Raplasse, kus pallis viis järjestikust hooaega, vahendab Korvpall24.ee.

Seejärel sai tagamees võimaluse ennast proovile panna välismaal, kui hooajal 2017/18 mängis ta Rumeenia kõrgliigas Craiova meeskonnas ja aasta hiljem Kreeka esiliigas Psychiko BC ridades. Seejärel naasis Eesti koondislane üheks hooajaks kodumaale ning proovis BC Kalev/Cramo särgis VTB Ühisliiga taset.

Eelmisel hooajal siirdus Paasoja taas piiri taha, kui teenis lepingu Hispaania esiliigas ehk LEB Goldis. Kahjuks kalendriaasta lõpus saadud raske põlvetrauma tõttu piirdus ta kõigest kuue liigamänguga, kus kogus keskmiselt 19,3 minutit, 4,5 punkti, 2,2 lauapalli, 1,2 vaheltlõiget ja ühe resultatiivse söödu.

"Mul on väga hea meel ja ootusärevus, et taaskord saan Rapla särgi selga tõmmata ja Sadolin spordihoones Eesti parimate korvpallifännide ees mängida. Ootan kohtumist meeskonna ja uue treeneriga, et saaksime hakata valmistuma loodetavasti väga edukaks hooajaks. Isiklikus plaanis võin öelda, et see hooaeg tuleb täiega panemise hooaeg," kommenteeris Paasoja klubi Facebooki lehel.

