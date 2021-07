Kivioja: see oli väga suur ebaõnnestumine

Rio de Janeiro olümpia 44. triatleet Kaidi Kivioja läks teisipäeval Tokyos starti suurte lootustega, et kui ujumine õnnestub, on ta ratta- ja jooksurajal võimeline üllatama.

Paraku tuli Kivioja veest viimasena, kaotades ka eelviimasele ligi minut. Rattasõidus said liidrid Kivioja ringiga kätte ja eestlanna oli sunnitud võistluse 46. kohalt pooleli jätma.

"Sellele on raske vastata, mis täpselt juhtus," kommenteeris Kivioja Eesti Olümpiakomiteele ujumist. "Ma kuskil 800-900 m peal olin veel grupiga kontaktis, aga siis läks tempo veel rohkem üles ja ma ei suutnud sellega kaasa minna. Kui vahe tekkis, siis see lihtsalt kärises. Mul polnud enam midagi teha, et seda tagasi teha."

"Rattas olid tingimused niivõrd rasked, et tuulega üksi võidelda oli väga raske. Kahjuks oli täna väga suur ebaõnnestumine. Ma tõesti võitlesin lõpuni. Muidugi olen väga pettunud, aga loodetavasti saan sellest kiiresti üle ja liigume edasi."

"Hetkel on kindlasti suur pettumus, aga ma arvan, et tähtis on kogu see teekond siia. Selle viie aasta jooksul olen kogenud ka palju positiivseid emotsioone. Loodan, et suudan sellest võtta ka positiivseid asju ja tugevamaks saada," lisas 28-aastane triatleet.