Saksamaa võimlejad astusid paljastava trikoo vastu

Saksamaa naiste võimlemisvõistkond võistles pühapäeval Tokyo olümpiamängude kvalifikatsioonis punast ja valget värvi võistlusvormis, milles on kombineeritud trikoo ja pahkluudeni ulatuvad retuusid.

Silmapaistva kostüümi eesmärk on võidelda spordiala seksualiseerimise vastu ja võimlejad leiavad, et naised peaksid saama ise valida, milliseid riideid võisteldes kannavad.

Uudne võistluskostüüm sai palju tähelepanu ka sotsiaalmeedias, kus naised üle maailma rääkisid oma kogemustest kohustuslikus korras nappides riietes võistlemisest ja koolitundides osalemisest.

plus they look cool as hell?? sarah voss of the german team is credited as stating that many girls + women quit the sport due to the revealing nature of the traditional leotard. unitards are legal in intl gymnastics + the german team hopes to normalize their use in competition! pic.twitter.com/SkS7kXa0G4

